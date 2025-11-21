Salut

Mas anuncia canvis en les tarifes de les cirurgies i especialitats a partir de l'any vinent

L’objectiu és el d’ajustar els valors reals dels serveis

La ministra de Salut, Helena Mas, i el rector de la Universitat d'Andorra, Juli Minoves, durant la presentació del curs.

La ministra de Salut, Helena Mas, i el rector de la Universitat d'Andorra, Juli Minoves, durant la presentació del curs.

Andorra la Vella

La ministra de Salut, Helena Mas, ha anunciat que hi haurà un canvi en les tarifes sanitàries, especialment en les cirurgies i les especialitats, de cara al primer trimestre de l’any vinent. L’objectiu d’aquestes modificacions són els d’ajustar els valors reals dels serveis i fer un sistema més atractiu destinat a captar i retenir professionals del sector. Aquesta revisió es fa amb el suport del Col·legi de Metges. “Intentarem que aquestes tarifes tinguin el valor just i adequat, volem fer una revisió en particular d’aquelles que tenen a veure amb actes de cirurgia o especialitats”, ha assegurat la ministra durant la presentació del nou conveni per la creació d'un curs de males notícies entre el ministeri de Salut i la Universitat d’Andorra.

Mas també ha assegurat que les revisions de les nomenclatures es fan de manera periòdica i que ja es van fer amb l’augment de l’IPC a principis d’any i amb la posada en funcionament de les noves prestacions a la cartera dels serveis.

Partida "important" per reestructurar l'hospital

La ministra de Salut, Helena Mas, ha assegurat que hi ha una partida pressupostaria important de cara al 2026 destinada a reestructurar i reorganitzar els espais de l’actual hospital. La planta 3 es destinarà a oncologia aprofitant el trasllat de salut mental al nou espai del Rodol. També es pretén fer reestructuracions a la planta 4 i altres zones de l’hospital.

Mas també ha mencionat el projecte del nou hospital el qual "encara es troba en una fase inicial i critica". "Hi ha un presupost per desenvolupar el seu disseny funcional i estructural que es preveu que s’acabi al llarg de 2026". Encara no hi ha cap data d’inici o de finalització de les obres del futur nou hospital.

