Els turistes augmenten un 10,2% a l'octubre
En aquest període la nacionalitat que més ha crescut ha estat l'espanyola, ja que han visitat el Principat 44.413 persones més
Andorra ha rebut un 10, 2% més de turistes respecte al mateix mes de l'any passat, amb 25.431, per disparar-se per sobre dels 274.400, segons l'últim informe del departament d'Estadística. Andorra ha rebut 711.859 visitants durant el mes d’octubre del 2025, xifra que representa un augment del 5,9%, respecte del mateix període de l’any anterior i que es concreta en 39.646 visitants més. Segons l’enquesta de moviments turístics a les fronteres, 437.406 d’aquests visitants van ser excursionistes, mentre que 274.453 van pernoctar al país. El creixement ha estat impulsat especialment pel mercat espanyol, amb un increment del 17,6%, el que representen 44.413 visitants més del país veí, seguit del francès, que puja un 5,9% amb 18.388. Això sí, hi ha hagut un decreixement del 21,6% pel que fa als visitants d'altres nacionalitats, que es concreten en més de 23.000 visitants menys.
Els excursionistes creixen un 3,4%, consolidant el pes majoritari d’aquest segment i situant-se en 14.215 i en 437. 406 en total. Tanmateix, les dades acumulades dels darrers dotze mesos mostren una lleugera caiguda global del 1,7% de visitants, tot i que els turistes sí que creixen un 6,5% interanual, el que suposa, 267.017 més, situant-se en total per sobre dels 4.300.000, i els excursionistes també es desplomen fins a un 8% menys interanual, o el que és el mateix: 427.413 excursionistes menys respecte l'octubre del 2.024.
Pel que fa als motius de visita, les compres continuen sent el principal reclam. I això es reflecteix en el fet que quasi el 87% dels excursionistes s'ha gastat diners al Principat, mentre que un 25% dels turistes inverteix en benestar, salut i termalisme al país, segons l'informe d'estadística d'Andorra. El gruix de les pernoctacions es concentra en hotels i aparthotels, que representen un 81,2% de l’allotjament escollit.
El nombre de turistes augmenta un 11%
Redacció
Entrada de 346.966 vehicles a l'octubre
L'augment dels vistants també té un impacte directe en la mobilitat: segons Estadística, 346.966 vehicles han entrat a Andorra durant el mes d'octubre, la qual cosa suposa un lleuger augment del 2% si ho comparem amb el mateix període de l'any passat, quan hi van entrar 340. 638.
En l'últim any han entrat al Principat 3.531.408 vehicles, el que suposa una caiguda del 1,3%, o el que és igual a 46.246 menys, ja que entre el gener i l'octubre del 2024, van ser 3.577.564 els que van estar al país.
Els vehicles que amb diferència més ahan augmentat la seva presència al país, han estat sobretot, els provinents de la forntera franco-andorrana: un 370% més, passant de 587 vehicles a l'octubre del 2.024 a 2.753 enguany, un creixement total de 2.166 vehicles en 12 mesos. Els provinents de França també s'han incrementat: un 4,5%, ja que aquest cotubre han entrat 4.543 vehicles.