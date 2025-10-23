Estadística
El nombre de turistes augmenta un 11% al setembre
El tipus de vistants que més s'en ressent, però són els excursionistes, que s'han reduït en un 7,7% aquest darrer mes
Aquest mes de setembre, segons dades del departament d'Estadística, Andorra ha acollit un total de 801.066 visitants, 413.597 dels quals (51,6%) són excursionistes i la resta, 387. 469 (48,4%), turistes. Si es prenen de referència les dades del nombre de turistes, les xifres són positives, ja que en aquest darrer mes, ha crescut un 11% més, respecte setembre del 2024, situant-se en 387.469 turistes. I en els últims 12 mesos, a Andorra també hi ha hagut un 6% més de turistes. Uns nombres, però que contrasten amb el nombre de visitants totals que han entrat al Principat en el darrer any: un 2,3% menys.
I la tendència continua a la baixa si es pren com a referència la xifra d'excursionistes, que tenen un gran pes en l'economia del país, concretament, el descens és desalentador amb els de nacionalitat francesa, ja que respecte al setembre de l'any passat, hi ha hagut un 9,3% menys que hagin decidit fer excursions a Andorra. S'ha passat de quasi 300.000 excursionistes gals el setembre del 2024, a poc més de 271.000 aquest últim mes, són 27.783 menys. Però la cosa no acaba aquí, ja que si ens fixem en excursionistes d'altres nacionalitats, la variació ha estat del 74,4% negatiu, això significa que de 42.552 persones que no fossin ni espanyoles ni franceses que van fer excursions al país el nové mes del 2024, s'ha passat a les 10.908. Una baixada de quasi 32.000 individus.