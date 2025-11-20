Successos
Un incendi obliga a evacuar parcialment la COP30 a Brasil
Les flames s'han originat en un dels pavellons on se celebren les reunions
Un incendi a la zona dels pavellons de la COP30 ha obligat a evacuar les instal·lacions de la cimera del clima que s'està celebrant a Belém do Pará, al Brasil. Les flames s'han originat en un dels pavellons on se celebren les negociacions entre les delegacions oficials fa poc més d'una hora. Es desconeix l'origen del foc.
La delegació andorrana, encapçalada pel secretari d’Estat de Transició Energètica, David Forné, ha confirmat que ja es troben al Principat.
NACIONAL
Forné reclama acció urgent i compromís per a la reducció d’emissions
Redacció