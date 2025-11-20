Successos

Un incendi obliga a evacuar parcialment la COP30 a Brasil

Les flames s'han originat en un dels pavellons on se celebren les reunions

Redacció

Un incendi a la zona dels pavellons de la COP30 ha obligat a evacuar les instal·lacions de la cimera del clima que s'està celebrant a Belém do Pará, al Brasil. Les flames s'han originat en un dels pavellons on se celebren les negociacions entre les delegacions oficials fa poc més d'una hora. Es desconeix l'origen del foc. 

La delegació andorrana, encapçalada pel secretari d’Estat de Transició Energètica, David Forné, ha confirmat que ja es troben al Principat.

