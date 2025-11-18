MEDI AMBIENT
Forné reclama acció urgent i compromís per a la reducció d’emissions
David Forné va remarcar la importància i la urgència d’actuar segons l’últim balanç mundial i els informes de l’IPCC, destacant que s’han de reduir les emissions un 43% per al 2030 i un 60% per al 2035. Això ho va dir en el marc de la COP30 celebrada a Belém, al Brasil, on va reclamar una resposta global immediata per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. L’objectiu és assolir zero emissions netes de diòxid de carboni cap al 2050.