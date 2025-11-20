Política
Espot descarta eleccions anticipades
El cap de Govern creu que el país necessita un executiu fort "per fer front als reptes plantejats"
El cap de Govern i president de Demòcrates, Xavier Espot, ha descartat avançar els comicis, previstos pel 2027. "No hi ha motiu per unes eleccions anticipades. El Govern té una majoria parlamentària sòlida", ha apuntat Espot en declaracions a la premsa, durant la inauguració dels nous espais de la fundació Meritxell. El cap de Govern s'ha mostrat caut explicant que "en política les coses poden canviar molt", però segur que "a hores d'ara, no hi ha motiu per avançar les eleccions". Espot considera que "el país necessita un Govern fort que encari els reptes plantejats".
Valoració de la transformació de Demòcrates
Espot també ha valorat la transformació de Demòcrates, que es farà efectiva en el pròxim congrés, previst per a la setmana vinent. "El partit necessita una renovació profunda de cares, d'estil i de formes", i ha mencionat que "la nova executiva serà diversa, plural i representativa de la societat andorrana". En relació amb els noms que encapçalaran el partit, avançats pel Diari aquesta setmana, Espot ha explicat que "són persones amb experiència i joventut, capacitades, amb projecció de futur i que venen a demostrar que DA és un partit que sap reinventar-se i sortir reforçat".
El cap de l'executiu ha volgut remarcar que "no vol dir que qui assumeixi ara la presidència o la secretaria del partit, sigui automàticament candidat a les eleccions generals", tot i que ha esmentat que les persones que ara fan un pas endavant "són potencials candidats a cap de Govern".