Estudi d'Andorra Recerca+Innovació
Els casos de menors víctimes de delictes sexuals es multipliquen per cinc
Unicef ha presentat les dades de l'Observatori d'Infància, que mostra com els casos han passat de 10 a 52
Unicef i Andorra Recerca + Innovació han presentat aquest matí les dades corresponents a l'Observatori de la Infància de 2024. Els números mostren un augment significatiu de la violència a les escoles, amb un augment del percentatge de les denúncies relacionades amb menors víctimes de violència domèstica en relació amb l'any 2023. S'han doblat els casos de violència en l'àmbit escolar (se n'han denunciat 26) i s'han multiplicat per més de cinc els casos de menors víctimes de delictes contra la llibertat sexual (10 casos al 2023, 52 al 2024). Des d'Unicef, han volgut recalcar que aquest augment no només es deu a un major ús d'eines com la intel·ligència artificial, sinó també d'una major conscienciació de la societat per denunciar aquests casos.
Per altra banda, l'índex de població menor de 18 anys en risc de pobresa a Andorra ha augmentat a un 19,4%, amb un augment significatiu respecte a la mateixa dada de 2023, d'un 12%, i situa en un 20,9% el percentatge d'infants i joves menors de 18 que es troben en risc d'exclusió social o pobresa, segons la mateixa taxa, la privació material severa o la baixa intensitat laboral dels progenitors.
