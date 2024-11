Un 10% dels adolescents té idees suïcida la meitat dels dies de la setmana

Publicat per Jorge Enríquez Sánchez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La salut mental entre els adolescents és un dels problemes sobre els quals "no s'ha de perdre el focus", segons la directora d'Unicef Andorra, Dàmaris Castellanos. Un 10% dels joves té pensament suïcida, com a mínim, la meitat dels dies de la setmana, segons es desprèn de l'informe elaborat per l'Observatori de la Infància. Unes xifres que han baixat lleugerament respecte l'any 2022, però que "segueixen sent preocupants", segons Castellanos.

L'informe recull que durant 2023, segons les dades facilitades pel SAAS, hi va haver 4 temptatives de suïcidi, tres dones i un home, números més baixos si els comparem amb el 2022. Pel que fa a les hospitalitzacions directes per problemes de salut mental, es van registrar 43 hospitalitzats (2 menors de 12 anys i 39 adolescents entre 12 i 17 anys). Per Dàmaris Castellanos "hem de ser conscients, ja que no és una malaltia tan evident", i ha fet èmfasi en que "des d'Unicef estem involucrats amb les campanyes de salut mental, no ens podem relaxar".

La taxa de fecunditat, una de les més baixes

D'altra banda, una altra de les grans conclusions de l'informe va ser el baix índex de fecunditat al Principat. El nombre mitjà de fills per dona va ser d'un 0,79, un dels més baixos enregistrats, només superat per Corea del Sud (0,72). Pel que fa a la taxa de natalitat, també segueix a la baixa, amb 5,4 naixements per cada 1.000 habitants. Unes xifres que posen de manifest la necessitat de posar en marxa "mesures de societat per fer front a aquesta situació".