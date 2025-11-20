Medi Ambient

Els banders capten imatges d'una cria de gat fer a Andorra

L'animal pertany a una espècie en perill d'extinció

La cria de gat fer captada per les càmeres dels banders a Andorra
Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Les càmeres de seguiment dels banders han pogut captar la imatge d'un gat fer adult amb una cria a Andorra. Els agents de Medi Ambient han publicat el vídeo a les xarxes socials destacant que es tracta d'una de les "espècies més esquives i difícils de seguir". Els banders recalquen que l'animal pertany a una espècie de fauna salvatge en perill d'extinció i la importància que té constatar que hi ha una cria en territori andorrà. 

tracking