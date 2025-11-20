Medi Ambient
Els banders capten imatges d'una cria de gat fer a Andorra
L'animal pertany a una espècie en perill d'extinció
Les càmeres de seguiment dels banders han pogut captar la imatge d'un gat fer adult amb una cria a Andorra. Els agents de Medi Ambient han publicat el vídeo a les xarxes socials destacant que es tracta d'una de les "espècies més esquives i difícils de seguir". Els banders recalquen que l'animal pertany a una espècie de fauna salvatge en perill d'extinció i la importància que té constatar que hi ha una cria en territori andorrà.
Redacció