Els banders eliminen un niu de vespa asiàtica de grans dimensions
Els banders van desactivar un niu de vespa asiàtica de grans dimensions situat a l’avinguda Carlemany. Les autoritats expliquen que aquesta espècie no sol ser agressiva si no se sent amenaçada, però en entorns urbans cal actuar amb precaució “per evitar que puguin esdevenir un perill públic”.
El procediment va consistir en l’aplicació d’un biocida per assegurar l’eliminació completa de tota la colònia, i el niu va ser retirat del lloc un cop finalitzat aquest procés, garantint així que no hi quedés cap resta que pogués provocar nous riscos.
La intervenció forma part de les mesures de control que es duen a terme periòdicament per minimitzar possibles incidents.