Estadística
Els abonaments a internet creixen un 2,5% al setembre
Els abonats als serveis de telefonia fixa arriben als 53.850
Els abonaments per a servei a internet de banda ampla durant el mes de setembre han registrat un augment del 2,5%, i se situen en 43.291 abonats, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Pel que fa als serveis de telefonia fixa se situa en 53.850 abonats i 132.9754 per al servei de telefonia mòbil. Aquestes xifres representen un creixement del 2,1% i 7,1%, respectivament.
Les dades mitjanes dels darrers 12 mesos se situen en 53.536 abonats per a la telefonia fixa, amb un increment del 2,7%, respecte al mateix període del 2024. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situa en 128.901 abonats, presentant un augment del 4,8%. Els abonats a internet mostren un creixement del 2,6%, amb 42.988 abonats.
Cau el tràfic telefònic sense internet
El tràfic telefònic en minuts sense internet ha caigut un 8,9% durant el mes d'agostde setembre, situant-se en 10,55 milions, segons publica Estadística. El tràfic nacional ha estat de 7,95 milions de minuts, xifra que representa un 75,4% del total i amb una disminució del 0,6% respecte a l'any anterior. El tràfic internacional presenta un descens del 27,6% i se situa en 2,60 milions.