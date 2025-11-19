Llei Omnibus
Montaner titlla de "teatre" la coalició entre Liberals i Acció
La líder d'Andorra Endavant critica que ara, ambdós partits tornin a unir-se després de multiples separacions
La líder d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha carregat avui contra la reunificació entre Liberals d’Andorra i Acció, en un comunicat adreçat als mitjans, qualificant-la de “teatre polític de baixa qualitat”. Montaner critica que aquestes dues forces tornin a unir-se després de múltiples separacions, i recorda que ja el 2019 Liberals van pactar amb DA després d’haver fet campanya amb el PS.
El partit denuncia que Liberals i Acció es defineixin com a liberals mentre voten “una de les lleis més antiliberals del país”, en referència a la Llei Òmnibus, que consideren intervencionista i contrària a la defensa de la propietat privada. Segons Andorra Endavant, Liberals, Acció, CC i DA acaben sempre alineats malgrat els canvis de nom o d’estructura. “La funció és la mateixa de sempre”, apunten.
Carine Montaner conclou asseverant que Andorra Endavant no participarà en aquest “ball de cadires” i reivindica una política “sense màscares”, basada en la coherència, la llibertat econòmica i la protecció dels drets dels propietaris.