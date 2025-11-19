L'EXMINISTRE JORDI GALLARDO DEIXA LA FORMACIÓ
La plataforma liberal es materialitza
Acció i Liberals reactiven el projecte conjunt després de separar-se abans de les generals
La plataforma liberal es consolida després que Acció i Liberals oficialitzessin la coalició que marca l’inici d’un nou projecte polític, al qual també es podria sumar Ciutadans Compromesos (CC), amb qui els liberals ja mantenen una aliança prèvia. D’aquesta manera, Acció i Liberals es retroben després de la ruptura prèvia a les eleccions generals, que va portar les dues formacions a concórrer-hi separadament. La reconciliació, però, no implica la creació d’un partit únic. Segons fonts consultades pel Diari, es constituirà una executiva mixta amb l’objectiu de donar més estabilitat a la coalició, però les formacions seguiran separades legalment. A conseqüència de l’acord, l’exministre Jordi Gallardo ha decidit abandonar Liberals.
“És important sumar esforços amb altres partits d’ideologia liberal”
L’entesa amb CC ja va comportar que el conseller general liberal, Víctor Pintos, s’integrés a la bancada de Carles Naudi i Manuel Linares. L’acord tancat ahir entre les formacions que lideren Cristina Rico i Marc Magallon busca tancar el triangle Acció-Liberals-Ciutadans Compromesos i ampliar la presència al Consell General amb fins a quatre membres, amb la mirada fixa en eventuals enteses amb Demòcrates per Andorra en el futur.
“Vam veure que la separació dels partits no va ser la millor de les opcions”
Liberals celebrarà un congrés dilluns vinent per ratificar l’acord assolit amb Acció i també el que mantenen amb CC. El mateix dia, la formació de Carles Naudi sotmetrà a ratificació el pacte amb els liberals. Pel que fa a l’executiva de Liberals, quedarà configurada amb Cristina Rico de presidenta, Agustí Pifarré de secretari general, i Jordi Cerqueda i Víctor Pintos que es mantenen de vicepresidents.
L’acord amb Liberals no suposarà, de moment, cap canvi orgànic per a Acció: Magallon continuarà al grup parlamentari demòcrata –“a menys que hi hagi un daltabaix molt gran”, va subratllar– i també es mantindran els càrrecs que ja tenen al Govern. Tampoc hi haurà alteracions a la representació liberal al Consell, ja que la formació va refermar la voluntat de mantenir l’estructura actual.
La coalició deixa enrere les picabaralles del passat i aspira a “omplir un espai polític que estava orfe”, segons Rico, que va recordar que cap partit presentava una proposta clarament liberal. Magallon va reconèixer que la separació “no va ser la millor de les opcions” i va destacar que la bona entesa dels últims divuit mesos ha permès reconstruir ponts i fer possible l’acord.
Quant a noves aliances, res no està tancat oficialment. Tot i així, ambdós dirigents apunten que, tenint en compte la dinàmica actual de col·laboració, en què les dues formacions estan integrades d’una manera o altra a la majoria, resultarà més senzill arribar a acords amb els partits amb què ja treballen, tal com va remarcar Magallon. Rico va afegir que és “important sumar esforços amb altres partits i amb la ciutadania que s’identifica amb una ideologia liberal”.
Un dels punts que defensa la plataforma és més claredat amb l’habitatge, ja que “pensem que cal informació objectiva” i que “potser ha interessat donar al problema una dimensió que no es correspon amb la realitat”, va acabar la líder liberal.