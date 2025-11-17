Relacions Internacionals

Andorra defensa el multilateralisme a Istanbul

Una trobada centrada en el diàleg i la cooperació que durarà fins aquest dimecres 19

La ciutat d’Istanbul, Turquia, acull fins al 19 de novembre la 23a sessió de tardor de l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació d'Europa (OSCE), una trobada centrada en el diàleg, la cooperació i la defensa del multilateralisme sota el lema “L’OSCE als 50 anys: revitalitzar el multilateralisme a través del diàleg i la cooperació”.

La delegació andorrana del Consell General, formada per Meritxell López (cap de delegació), Pol Bartolomé, Noemí Amador i Carles Naudi d’Areny-Plandolit, participa en les sessions de treball que es desenvolupen entre el 17 i el 19 de novembre.

Els parlamentaris assistiran a conferències i debats amb acadèmics i representants d’organitzacions internacionals, centrats en reforçar la confiança entre països, impulsar un comerç mundial basat en normes i promoure la dignitat humana.

El Fòrum Mediterrani, que tindrà lloc dimarts 19, abordarà la situació a l’Orient Mitjà amb la participació de representants de Turquia i dels socis mediterranis de l’OSCE.

