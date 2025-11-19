Acords amb el país veí
Andorra i Espanya signen el conveni per a la nova interconnexió elèctrica
El pacte serveix per iniciar els tràmits parlamentaris per a l'aprovació i, posteriorment, a l’execució de les obres per part de FEDA i Red Eléctrica Española
El secretari d’Estat de Transició Energètica, David Forné, i la vicepresidenta tercera del Govern espanyol, Sara Aagesen, han signat a Belém, Brasil el conveni internacional que permetrà construir una nova interconnexió elèctrica entre Andorra i Adrall, a l'Alt Urgell. La firma s’ha celebrat en el marc de la COP30 i és, segons Forné, “un pas simbòlic i clau per avançar en la descarbonització del país”.
L’acord obre la porta a iniciar els tràmits parlamentaris per a la seva aprovació i, posteriorment, a l’execució de les obres per part de FEDA i Red Eléctrica Española. El projecte preveu un doble circuit de 220 kV fins a la frontera andorrana, l’ampliació de la subestació d’Adrall i la construcció d’una nova estació receptora al riu Runer.
La infraestructura és essencial per garantir l’abastiment en un context d’augment de demanda associat a la transició energètica, la mobilitat elèctrica i la renovació dels sistemes de calefacció. L’objectiu final és reforçar la qualitat del subministrament i avançar cap a la neutralitat carboni el 2050.
Paral·lelament, Andorra ha aconseguit que la COP30 inclogui un diàleg d’experts sobre l’impacte del canvi climàtic en les zones de muntanya, primer pas perquè aquesta temàtica entri de manera permanent en l’agenda climàtica internacional. El Principat també s’ha adherit a diverses iniciatives globals sobre incendis forestals, pobresa, racisme ambiental i combustibles sostenibles.