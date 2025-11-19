Mobilitat
Adjudicats per 86.300 euros els radars dels túnels del pont Pla i Sant Antoni
Els cinemòmetres de tram es canvien perquè els actuals estan obsolets
Els radars nous dels túnels del pont Pla i Sant Antoni costaran 86.33,95 euros. Govern ha fet pública avui al BOPA l'adjudicació del concurs internacional per instal·lar els aparells a l'empresa AERCO, que disposa d'un termini de 24 setmanes per fer el canvi.
NACIONAL
Govern substituirà els radars del Pont Pla i Sant Antoni
Redacció
La substitució dels cinemòmetres actuals que controlen la velocitat en el tram entre els dos túnels a la carretera General 3 a la Massana es va decidir perquè estan obsolets, segons es va informar en la convocatòria del concurs del juliol passat.