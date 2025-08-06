BOPA
Govern substituirà els radars del Pont Pla i Sant Antoni
Les ofertes s'hauran de presentar per via telemàtica a través de la mateixa plataforma fins el 19 de setembre de 2025, a les 17 hores
Els radars de velocitat mitjana ubicats al tram entre el Pont Pla i Sant Antoni, que connecta les parròquies de la Massana, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, seran renovats. El Govern ha fet pública aquest dimecres, al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), la convocatòria d’un concurs per a la instal·lació i substitució d’aquests cinemòmetres, que segons el text oficial “actualment estan obsolets”.
Segons la publicació al BOPA el concurs és de caràcter internacional i està obert a totes les empreses que compleixin els requisits establerts. El plec de bases, disponible de forma gratuïta a la Plataforma de contractació del sector públic (https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet), detalla les condicions tècniques i administratives del concurs.
Les ofertes s'hauran de presentar per via telemàtica a través de la mateixa plataforma fins el 19 de setembre de 2025, a les 17 hores. L'obertura de les propostes es farà el dia 22 de setembre, també en format digital, a les 10 hores.