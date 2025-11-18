TEMPORADA D'HIVER
Forfets sota la lupa biomètrica
Grandvalira Resorts anuncia la posada en marxa d’un nou sistema d’accés als remuntadors amb intel·ligència artificial per reduir el frau dels passis compartits
Grandvalira Resorts i Andorra Turisme van presentar ahir al matí les principals novetats de la temporada d’hivern 2025-2026, que començarà el 5 de desembre, just abans del pont de la Puríssima, i s’allargarà fins al 6 d’abril, amb 122 dies d’esquí, una xifra un pèl inferior a la de l’any passat. Les dues grans novetats de la temporada venen de la mà de la digitalització amb l’arribada, per una banda, de la intel·ligència artificial al món de l’esquí mitjançant l’Smart Guard, un sistema de control d’accés amb IA que ja s’ha instal·lat als accessos dels remuntadors i que servirà per reduïr els casos de frau mitjançant les dades biomètriques i fotografies de les persones que utilitzin els passis. “És tan fàcil com que si faig dos metres i passo per un remuntador i al cap de tres o quatre baixades veig que aquest forfet l’està portant algú que fa 1,50 metres, clarament és que algú li ha passat el forfet a una altra persona”, va assegurar David Ledesma, director de màrqueting de Grandvalira Resorts. També va anunciar l’arribada del forfet digital, que permetrà portar el passi al mòbil i accedir als remuntadors “sense necessitat de treure’l de la butxaca”, va explicar. El Mobile Pass s’implantarà de manera progressiva: aquesta temporada començarà amb els forfets d’un a tres dies i, a mesura que avanci el desplegament, s’hi afegiran també altres productes, com ara els forfets de temporada.
NACIONAL
Pedro García
Dels més de 39 milions que la societat invertirà per a aquesta temporada, un 86% més que l’anterior, 11 aniran dedicats exclusivament a la producció de neu de cultiu en una inversió de rècord “per ser una garantia”, segons Ledesma. De fet, la inversió acumulada dels darrers cinc anys va ser de poc més de 16 milions d’euros i, sumant les d’aquest hivern, la xifra s’enfila fins als 27,8 milions d’euros en millores de la xarxa d’innivació. “La voluntat és continuar mantenint aquest ritme a mitjà termini, ja que són inversions essencials per seguir modernitzant les estacions i garantir les millors condicions de neu per al client”, va assegurar Ledesma. Per estacions, la inversió a Grandvalira és la més significant, de 32,1 milions, mentre que es destinen 2,9 milions a Pal Arinsal i quatre milions a Ordino Arcalís.
39 milions per a la temporada
L’esquí no és l’única activitat amb novetats. Com va assegurar Betim Budzaku, director general d’Andorra Turisme, “si organitzem més esdeveniments, els visitants passaran més temps a Andorra”, i en aquest sentit, Grandvalira Resorts va anunciar un reforç de l’aposta gastronòmica amb noves experiències i col·laboracions amb xefs com Nandu Jubany, que amplia la seva presència amb nous espais i propostes gurmet, i un creixement de l’oferta d’entreteniment amb l’après-ski de l’Abarset, que torna amb artistes de primer nivell, i el festival Hibernation, previst per al març del 2026. També creixen les propostes de muntanya guiades i la convivència d’esquí i bicicleta a Pal Arinsal.