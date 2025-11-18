Relacions amb l'Església
L'arquebisbe Pioppo s'incorpora com a nou nunci apostòlic d'Andorra el 5 de desembre
Ho anunciat el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, durant la inauguració de la 128a assemblea plenària
L’arquebisbe italià Piero Pioppo, recentment nomenat pel papa Lleó XIV com a nou nunci apostòlic (ambaixador pontífex) a Espanya i Andorra, arribarà a Madrid el 5 de desembre, segons ha anunciat aquest dimarts el president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, durant la inauguració de la 128a Assemblea Plenària.
Argüello ha explicat que ja ha pogut conversar amb el prelat i que aquest li ha demanat transmetre un missatge de salutació als bisbes, als quals s’unirà un cop es faci càrrec oficialment de la nunciatura.
Pioppo, de 64 anys, és arquebisbe titular de Torcello, Venècia i fins al 15 de setembre exercia com a nunci a Indonèsia i davant l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN), càrrecs que ha mantingut fins a completar els seus últims compromisos diplomàtics, motiu pel qual no ha pogut participar a la plenària de la CEE.
La Nunciatura Apostòlica a Espanya estava vacant des del mes de maig, quan el seu predecessor, Bernardito Auza, va ser traslladat com a nunci davant la Unió Europea.
Nascut a Savona el 1960 i ordenat sacerdot el 1985, Pioppo és doctor en Teologia Dogmàtica i va ingressar al servei diplomàtic de la Santa Seu l’any 1993. Ha servit a les nunciatures de Corea, Xile i a la secretaria d’Estat, i el 2006 va ser nomenat prelat del IOR.
Posteriorment, el 2010, va assumir la nunciatura a Camerun i Guinea Equatorial, abans d’iniciar la seva etapa diplomàtica a Àsia. La seva arribada suposa l’inici d’una nova etapa en les relacions entre la Santa Seu, Espanya i Andorra.
