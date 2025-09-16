INSTITUCIONS
Piero Pioppo, nomenat nunci apostòlic a Andorra per Lleó XVI
Monsenyor Piero Pioppo és el nou nunci apostòlic del Principat, segons va anunciar la Santa Seu. Pioppo ha estat nomenat pel Papa Lleó XIV representant per a Espanya i Andorra després d’haver ocupat el càrrec de nunci apostòlic a Indonèsia i davant l’Associació de les Nacions del Sud-est Asiàtic.
Pioppo va entrar al servei diplomàtic de la Santa Seu el 1993 i ha estat nunci a Corea, Xile i membre de la secció d’assumptes generals de la secretaria d’Estat.