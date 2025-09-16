INSTITUCIONS

Piero Pioppo, nomenat nunci apostòlic a Andorra per Lleó XVI

Andorra la Vella

Monsenyor Piero Pioppo és el nou nunci apostòlic del Principat, segons va anunciar la Santa Seu. Pioppo ha estat nomenat pel Papa Lleó XIV representant per a Espanya i Andorra després d’haver ocupat el càrrec de nunci apostòlic a Indonèsia i davant l’Associació de les Nacions del Sud-est Asiàtic.

Pioppo va entrar al servei diplomàtic de la Santa Seu el 1993 i ha estat nunci a Corea, Xile i membre de la secció d’assumptes generals de la secretaria d’Estat.

