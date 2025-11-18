JUSTÍCIA
Els advocats demanen flexibilitzar l’entrada de magistrats estrangers
El col·legi afirma que cal permetre l’arribada de talent forà per evitar el col·lapse
El col·lapse de la Justícia que Josep Maria Rossell va vaticinar a Diari TV preocupa profundament els advocats, que consideren imprescindible introduir canvis per evitar que la possible contaminació de magistrats andorrans acabi fent impossible impartir justícia amb garanties. Una de les solucions que va plantejar el president del Consell Superior és revertir parcialment l’andorranització de la Justícia i permetre l’entrada de magistrats estrangers, una mesura que té una bona acollida entre els lletrats.
“No podem perdre la possibilitat que vingui gent qualificada de fora a exercir”
Des del Col·legi d’Advocats, la degana, Sònia Baixench, i la tresorera, Margarida Martisella, van recordar que el problema ja havia estat detectat fa temps i que ara “ens l’hem trobat de ple”. Alerten que la situació pot empitjorar, tenint en compte que l’actual composició de Corts –amb quatre magistrats provinents de Fiscalia– farà cada cop més difícil conformar sales en què no hagin intervingut prèviament en alguna etapa del procediment.
“Soc partidària de la paritat, però permetent el creixement dels andorrans”
Baixench va remarcar que defensen que els nacionals tinguin oportunitats i siguin afavorits en cas d’empat en un concurs, però va insistir que “no podem perdre la possibilitat que vingui gent qualificada de fora”. En la mateixa línia, Martisella va subratllar que la casuística andorrana, pròpia d’un país petit, accentua encara més les incompatibilitats, ja sigui per vincles personals o professionals amb les parts involucrades.
“La justícia espanyola, com més lluny la deixem d’Andorra, millor ens anirà”
Altres advocats, com Patrícia Bragança, van defensar la necessitat de trobar un punt d’equilibri. “Soc partidària de la paritat”, va afirmar, destacant que cal garantir espais perquè els professionals andorrans puguin créixer, però sense tancar la porta als estrangers. Va recordar que a Andorra “ens acabem coneixent tots”, fet que incrementa els motius d’abstenció.
Hi ha, però, opinions més contundents. Alguns lletrats es van mostrar “convençuts” que “l’andorranització ha estat un error rotund”, segons van dir, perquè el sistema “funcionava millor abans, amb més jutges estrangers”.
En canvi, altres veus aporten matisos. Sebastian Martín Osorio va defensar que, segons la seva experiència professional prèvia a Espanya, “la justícia espanyola, com més lluny d’Andorra, millor”, considerant, a més, “la qualitat superior que tenim aquí”, va afirmar. Tot i així, es va mostrar favorable a l’arribada de magistrats d’altres països, sempre que “hagin passat alguns anys al país” i coneguin mínimament la realitat andorrana.