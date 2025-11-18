Arbitratge
Coopalsa es mostra prudent amb l'elevació del laude al Constitucional
Dallerès ha deixat en l'aire quines seran les mesures que prendrà l'empresa si el laude es declara inconstitucional
El gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, assegura que l’empresa es manté “al marge” del procés i que tot el que havien d’exposar “ja es va dir en el moment de presentar la demanda”. Segons explica, ara és feina exclusiva dels tribunals: “Som respectuosos. El procediment ha d’avançar tal com determini el Tribunal Superior, i finalment el Constitucional si ho considera”. Dallerès ha confirmat que Coopalsa va aportar la informació complementària que el Tribunal va requerir i entén que la resta de parts també ho han fet. Sobre el fons de la qüestió, afirma que és una decisió que no correspon a l’empresa: “El Tribunal és qui decideix si hi ha motius o no. Nosaltres no hi podem afegir res més”. En cas de que la resolució dictamini que el laude es inconstitucional, Dallerès no ha volgut aclarir si l'empresa deixarà d'aplicar la resolució o no: "Quan arribi la resolució, ens haurem de tornar a situar per analitzar la situació, tot i que nosaltres volem que hi hagi una entesa" amb el Comitè d'Empresa.
Sobre l’aplicació del laude imposat el mes de març, Dallerès assegura que Coopalsa l’està complint “des del primer dia, per obligació legal”, i que continuarà fent-ho fins que hi hagi una decisió ferma", tot i afirmar que la patronal es va veure obligada a haver d'entrar en aquest arbitratge.
Pel que fa a la relació amb els treballadors, defensa que “no ha estat mai dolenta” i que l’empresa "ha mirat d'atendre" sempre les reunions sol·licitades. També obre la porta a reprendre en el futur les converses per a un conveni col·lectiu sectorial: “Seria desitjable que el sector en tingués un. Es pot iniciar en qualsevol moment si les dues parts ho volen”.
Amb el cas ja a les portes del Tribunal Constitucional, Coopalsa es limita a esperar: “No tenim opinió fins que s’acabi tot aquest procés. Els tribunals han de fer la seva feina”.