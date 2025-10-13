Estadística

El salari medià se situa en 2.143 euros a l'agost

El nombre de persones assalariades és de 44.648

Treballadors del sector de la construcció.

El salari medià del mes d'agost, segons les dades avançades pel departament d'Estadística, se situa en 2.143,06 euros, una xifra que suposa un increment del 4,3%, respecte a l'agost de l'any 2024. El nombre de persones assalariades és de 44.648, amb una tendència també a l'alça del 2,6%, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. La massa salarial ha augmentat un 7,5% i se situa en 116,05 milions d'euros. Pel que fa al salari mitjà, ha experimentat una pujada del 4,7%, fins a situar-se en 2.599,25 euros.

El salari medià al juliol, segons les dades semidefinitives publicades per Estadística, ha crescut un 5,2% respecte al mateix mes de l'any 2024, i se situa en 2.139,04 euros. El salari mitjà és de 2.634,39 euros, xifra que representa un creixement del 3,6%. Les dades mostren una pujada del 2,7% de les persones assalariades, amb un total de 44.971 i una massa salarial de 118,47 milions d'euros.

