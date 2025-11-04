ESTADÍSTICA
L’IPC baixa una dècima a l’octubre, fins al 2,7%
Els preus han baixat lleugerament a l’octubre, segons l’indicador avançat de l’índex de preus de consum (IPC) publicat ahir per Estadística. La inflació se situa una dècima per sota de la dada del setembre, fet que deixa la variació interanual en un 2,7%. L’informe assenyala que el descens de l’IPC està motivat pel comportament dels preus de comunicacions, i vestit i calçat. La inflació de l’octubre de l’any passat a Andorra es mantenia molt per sota, amb un índex de l’1,8%, i l’any 2023 l’encariment de preus estava disparat, amb un indicador del 5,6%. L’IPC avançat a Espanya ha augmentat dues dècimes durant el mes passat, fins a arribar al 3,1%.