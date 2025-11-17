Transició energètica
Forné reclama més ambició i implicació per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle
El secretari d'Estat ho ha defensat a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic que se celebra al Brasil
Andorra ha participat avui a la sessió plenària d’alt nivell de la COP30, la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic que se celebra a Belém, Brasil, en el marc del 30è aniversari de les cimeres climàtiques i els 10 anys de l’Acord de París. El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha intervingut davant els representants de 194 països per defensar la necessitat urgent d’unes polítiques climàtiques ambicioses, assenyalant que "cada fracció de grau centígrad que puguem limitar suposa reduir l’impacte sobre la nostra economia, els ecosistemes i el medi ambient". Forné ha remarcat que Andorra manté el seu compromís ferm amb la reducció d’emissions i que el país ha estat un dels primers a presentar la seva tercera contribució nacional (NDC), amb l’objectiu de reduir les emissions en un 63% per al 2035 respecte al 2005.
Forné ha posat en valor el lideratge d’Andorra en matèria de transparència, sent el primer país del món a completar el cicle de revisió tècnica i política dels seus documents climàtics davant l’ONU. Ha advertit que els objectius col·lectius actuals no permetran assolir les reduccions necessàries per limitar l’escalfament a 1,5 graus i ha defensat que tots els estats, independentment de la seva mida o capacitats, han de tenir un paper actiu en la lluita climàtica. El secretari d’Estat ha conclòs afirmant que Andorra continuarà treballant amb determinació, responsabilitat i transparència per contribuir a l’acció climàtica global, fidel als principis de l’Acord de París.