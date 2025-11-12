Trobada medi ambiental
Forné refrenda el compromís d'assolir la neutralitat climàtica el 2050 a la COP30
Enguany, la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides, s'està celebrant al Brasil, coincidint amb els 30 anys de l'última cimera al país
Andorra tornarà a participar a la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides (COP30), que s'està celebrant enguany a Belém, Brasil fins el dia 21 de novembre. El país hi serà representat pel secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, que intervindrà a l’assemblea d’alt nivell amb la declaració nacional d’Andorra. El secretari d'Estat exposarà les accions i decisions adoptades per reduir emissions i accelerar la transició energètica, amb l’objectiu d’avançar cap a la neutralitat de carboni el 2050.
Aquesta edició és especialment simbòlica, ja que marca el retorn de la conferència al Brasil, més de 30 anys després de la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro, on es va crear la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. A més, es commemora el desè aniversari de l’Acord de París, que establia una reducció de l'escalfament global per sota dels 2 graus. La COP30 reunirà els països signataris per acordar mesures conjuntes que permetin assolir els objectius climàtics globals.
Forné també participarà en reunions bilaterals i ministerials, així com en un esdeveniment paral·lel de l’Aliança per les Muntanyes de les Nacions Unides, per defensar la vulnerabilitat dels territoris de muntanya, com el Principat, davant els efectes del canvi climàtic.