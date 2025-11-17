Successos
Detingut per insults xenòfobs als porters d'un local de nit i per amenaçar de mort la policia
Els agents van arrestar una altra persona per insultar-los al mateix local
Un jove de 26 anys va ser detingut a l’exterior d’un local d’oci nocturn d'Andorra la Vella la matinada de diumenge per injúries i insults xenòfobs als porters d'un local de nit pel seu origen, segons informa la policia. El cos de seguretat explica que l'home es va enfrontar als treballadors de l'establiment i després va insultar i amenaçar de mort els agents que hi van intervenir. L'arrestat està acusat de delictes contra la Constitució d'Andorra i delictes contra l'honor i la llibertat.
L'exterior del mateix local de nit de la capital va ser escenari d'una altra detenció la matinada de dissabte per enfrontar-se a la policia. Els agents estaven fent un servei de prevenció de sorolls a l'exterior de l'establiment i van acabar arrestant un jove de 24 anys per insultar-los. El cos de seguretat explica en un comunicat que els efectius de la policia van intentar que "entrés en raó i es calmés" però el jove va continuar amb els insults. L'arrestat està acusat d'un delicte contra l'honor.
