Drogues
Detingut un home amb 0,93 grams de cocaïna a Andorra la Vella
Els agents també van controlar un home de 51 anys per intentar entrar al país amb 0,95 grams de la mateixa substància
La policia informa que ha arrestat dos homes aquest cap de setmana com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, segons ha informat el cos d’ordre. El primer detingut es va produir la matinada de diumenge a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella, quan una patrulla que feia tasques preventives va controlar un home de 28 anys que duia 0,93 grams de cocaïna. El segon, de 51 anys, va ser arrestat diumenge al vespre a la frontera del riu Runer, després d’intentar entrar al país amb 0,95 grams de la mateixa substància. Els dos homes han passat a disposició judicial.
En ambdós casos, el cos va intervenir la droga i va instruir diligències per presumptes delictes de tràfic de substàncies estupefaents en petita quantitat.
Les actuacions s’emmarquen dins els dispositius de control i prevenció del consum i tràfic de drogues que el cos policial intensifica durant els caps de setmana i zones d’oci nocturn.