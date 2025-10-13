Estadística
El nombre d'aturats augmenta a 249 inscrits al setembre
Nou persones rebien una prestació per desocupació involuntària
El nombre d'aturats ha augmentat lleugerament durant el mes de setembre. Segons les dades publicades pel departament d'Estadística, el Servei d'Ocupació (SOA), tenia 249 inscrits en recerca de feina en tancar el mes, la qual cosa representa un augment del 3,3%, respecte al mes anterior, quan n'hi havia 241, i un descens del 17,5% en comparació amb el mateix mes del 2024. La xifra de demandants en millora és de 194, per sobre dels 187 de l'agost, i un 8,9% menys respecte al setembre de l'any anterior, que hi havia 213 persones.
NACIONAL
El nombre d'aturats baixa a 241 inscrits a l'agost
Redacció
El nombre total de llocs de treballs oferts a finals de mes arribava a 1.496, un 5,9% menys respecte als 1.589 del juliol i un 5,6% més que al mateix període de 2024 (1.416 ofertes). Ocupació tenia 75 demandants de serveis a finals de mes. Estadística detalla que la variació en valor absolut respecte al mes anterior en el cas dels demandants de serveis en situació d’ocupació és de 3 persones (78 persones el mes anterior) i pels demandants en situació de baixa mèdica la variació és nul·la.
L'informe assenyala que 9 persones rebien la prestació econòmica per desocupació involuntària del Govern. Estadística exposa que durant el setembre s'han fet 22 contractacions mitjançant el SOA i 4 a través dels programes de treball temporal.