OCI
El Saló del Videojoc tanca la 15a edició amb una bona participació
La cloenda ha comptat amb Pol Suja i la pianista-streamer Elesky
El Saló del Videojoc ha tancat portes avui amb un balanç positiu per part de l'organització, després de tres dies d’activitats adreçades a públics diversos. La jornada final ha comptat amb la participació de Pol Suja, conegut com el “professor de Fortnite”, que ha dinamitzat el torneig. L’escenari també ha acollit l’actuació d’Elesky, pianista i streamer que ha interpretat en directe algunes de les bandes sonores més emblemàtiques del món dels videojocs i de l’anime.
Andorra Telecom remarca que l’afluència de visitants ha estat positiva al llarg de les tres jornades, amb especial èxit de dues de les novetats d’aquesta edició: l’escape room de Harry Potter, que ha reunit 230 participants, i els simuladors de conducció de l’ACA Club, que n’han sumat 175. També ha despertat interès la participació de la Universitat d’Andorra i de SAGA, el saló del gaming en català, que han aportat continguts formatius i propostes en llengua pròpia.
Els videojocs més populars, com FIFA, Fortnite, League of Legends i Just Dance, han tornat a ser protagonistes, mentre que les propostes de realitat virtual i els jocs col·laboratius continuen guanyant adeptes com a espais de trobada i aprenentatge intergeneracional. En total, 375 aficionats han participat en els diferents tornejos organitzats.
Un dels objectius centrals de l’esdeveniment ha estat fomentar l’ús responsable de la tecnologia i promoure moments d’oci compartit entre amics i famílies. En aquest sentit, Andorra Telecom ha posat l’accent en el benestar digital, repartint materials de la campanya “Un mòbil, un pacte” i informant sobre el servei Internet Protegit, que diversos visitants han activat durant el saló.
NACIONAL
Quinze anys jugant
Sergi Gil
Pel que fa a les xifres d’assistència, l’organització preveu una participació similar a la d’edicions anteriors, tot i que recorda que l’objectiu principal és garantir la qualitat de l’experiència i la satisfacció de les famílies.