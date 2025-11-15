REPORTATGE
Quinze anys jugant
El Saló del Videojoc celebra el seu 15 aniversari amb un munt de videojocs nous i una competicio enfocada als joves andorrans
Centenars de consoles omplien la Sala Polivalent del Prat del Roure, una simfonia de videojocs que esperaven els primers assistents per començar una jornada d’entreteniment. Mario Kart World, Fifa 26, Mortal Kombat 1, Fortnite, Gran Turismo, entre molts altres eren algunes de les ofertes presents a la 15a edició del Saló del Videojoc. “Els jocs són més nous i hi ha més varietat i m’agrada molt que tot sigui per jugar amb companys”, deia l’Isaac. “És la primera vegada que vinc i em sembla que és un lloc per venir amb amics per passar-ho bé una tarda”, assegurava l’Alexis. Altres fins i tot han vingut des de fora per atendre el saló com l’Adrià. “Visc a França just aquest cap de setmana estava aquí i vaig aprofitar per venir al saló” Fins i tot gent que mai juga assiteix com l’Alexandre “No tinc per costum jugar pero el saló es interessant”. La novetat més atractiva? Les 12 competicions que es faran al llarg de la jornada i que comptaran amb premis en forma d’accessoris per a consoles. “Cap premi és metàl·lic perquè això atrau a competidors professionals, no volem que els jugadors andorrans quedin arraconats, volem un saló per a un públic local”, assenyalava Jordi Nadal, director general d’Andorra Telecom. Una altra novetat que crida l’atenció dels assistents és l’escape room inspirat en la famosa saga de llibres de Harry Potter.
“Volem un saló pensant en el públic local, en els nens d’Andorra”
“Hem portat cinc jocs, quatre fets per alumnes i un per un professor”
La Universitat d’Andorra també hi té presència, ja que han presentat jocs: “Hem portat cinc videojocs, quatre els han desenvolupat estudiants i l’altre, un professor per al seu doctorat. L’últim és un joc que busca ensenyar sobre el valor de la sostenibilitat als joves”, afirmava Juli Minoves, degà de l’UdA.