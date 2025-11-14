SALUT
Vuit de cada deu metges d’atenció primària tenen més de 50 anys d’edat
El conseller Manuel Linares (CC) va posar damunt la taula unes dades que alerten d’una situació límit a l’atenció primària durant el debat sobre la modificació de la Llei reguladora de les professions de la salut: el 28,1% dels metges tenen més de seixanta anys i més de la meitat superen els cinquanta, fet que anticipa jubilacions massives en una dècada. Davant aquest escenari, la ministra de Salut, Helena Mas, va defensar la reforma com una resposta necessària per mantenir els estàndards de qualitat i garantir l’atenció. La llei permetrà concedir un permís d’exercici de dos anys sense acreditar el català, prorrogable si el professional demostra progrés en l’aprenentatge i en casos de força major, a més d’exigir deu anys d’estudis al Principat. El text també incorpora un informe anual de planificació estratègica per anticipar necessitats futures i simplifica procediments per facilitar la contractació i la retenció.