CONSELL GENERAL
La plataforma per la contractació en origen estarà en marxa l’any vinent
La nova eina començarà com una prova pilot el primer semestre del 2026 i arrencarà amb treballadors colombians
El conseller Pere Marsenyach, del grup parlamentari demòcrata, va confirmar ahir, durant la sessió del Consell General, que el Govern “ja ha legislat per crear un nou permís de contractació en origen” i que “s’està desenvolupant una plataforma digital pròpia”. Segons va detallar, es preveu una prova pilot durant el primer semestre del 2026, en coordinació amb la Cambra de Comerç i la CEA, “amb totes les garanties per als treballadors i amb total seguretat jurídica”, tenint en compte també les condicions del nou sistema Entry/Exit. Per altra banda, el president de Peruanos en Andorra, Lorenzo Castillo, va confirmar la informació del Govern, tot afegint que el país designat per a la prova pilot ha estat Colòmbia.
La confirmació va arribar motivada per la votació en contra per part dels grups de la majoria a la proposta d’acord presentada per Andorra Endavant de crear una plataforma digital destinada a gestionar la contractació en origen de treballadors temporers. Marsenyach va afirmar que “és començar la casa per la teulada” perquè abans cal crear un permís que permeti a les empreses tramitar els contractes en el país d’origen, ja previst en el projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible, i va acusar AE de “voler-se penjar una medalla” amb la proposta.
El conseller d’AE Marc Monteagudo va defensar la iniciativa com una “necessitat estructural” per a sectors com el turisme, l’hoteleria, la restauració i el comerç, i va advertir que l’absència d’un sistema centralitzat ha provocat “improvisació” i “riscos d’immigració irregular”. El text proposava la creació d’una eina digital que centralitzés tots els tràmits de contractació amb la participació d’associacions empresarials, i incloïa un sistema de puntuació bidireccional perquè empreses i treballadors poguessin valorar-se mútuament.
Des de l’oposició, el Partit Socialdemòcrata i Concòrdia van donar suport a la proposta, tot i expressar alguns matisos. La consellera socialdemòcrata Susanna Vela va advertir que “abans cal legislar la contractació en origen”, però va qualificar la iniciativa de “no pas dolenta”. Casadevall, de Concòrdia, va considerar els objectius “encertats” i va recordar que Govern ja va anunciar la digitalització dels tràmits d’immigració, fet que provoca “que sigui un bon moment per completar-ho amb aquesta plataforma”.
MÉS
- FUNCIÓ PÚBLICA. Aprovada la proposició de llei que modifica les normes reguladores dels cossos especials i de la funció pública de l’administració de Justícia, amb l’objectiu de millorar la transparència, la igualtat de drets i l’eficiència del sistema.
- ENSENYAMENT SUPERIOR. Govern instaurarà l’estratègia nacional d’ensenyament superior per regular el creixement dels centres universitaris.