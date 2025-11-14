Mobilitat
La RN22 quedarà tallada a partir de dilluns per obres d’hivern
El tall afectarà l'accés a Andorra des de França
La carretera RN22 quedarà tallada a partir de la nit de dilluns per permetre els treballs d’hivern relacionats amb la construcció d’una galeria paraallaus a la RN320, a la zona de l’Ospitalet. El tall s’iniciarà a les 20.30 hores i afectarà el tram comprès entre el túnel del Port de Pimorent i la intersecció sud amb la RN320.
La Direcció Interdepartamental de Carreteres del Sud-oest de França (DIR Sud-Ouest), ha informat que el tall s’allargarà durant tot l’hivern, i el trànsit serà desviat per la RN320, que connecta amb el coll de Pimorent. El desviament ja estava en funcionament des del maig d’aquest any, però a partir de dilluns serà l’única via d’accés al Pas de la Casa des de França.
Gerard del Castillo
Durant la nit del 17 al 18 de novembre, també es tallarà puntualment l’encreuament entre la RN22 i la RN20, a la zona coneguda com La Croisade. Això afectarà especialment els conductors que accedeixin a la RN22 des de l'Ospitalet, que hauran d’utilitzar el coll de Pimorent o el túnel com a alternativa.
L’actuació forma part d’un projecte de millora de la seguretat viària en aquest punt sensible del Pirineu, sovint afectat per allaus durant l’hivern. El projecte, impulsat per les autoritats franceses amb col·laboració andorrana, té per objectiu garantir la circulació en condicions més segures a llarg termini.
La DIR Sud-Ouest recomana als conductors que planifiquin els desplaçaments amb antelació, segueixin la senyalització provisional i respectin els límits de velocitat a les zones d’obres. El tall de la RN22 pot tenir un impacte notable en el trànsit transfronterer i, especialment, en el transport de mercaderies i els desplaçaments turístics de cara a la temporada d’hivern.
Les autoritats preveuen que la via no torni a estar operativa fins passada la temporada hivernal, en funció de l’evolució de les obres i de les condicions meteorològiques.