MILLORES A L'RN22
Inici de la primera fase de reforma de la carretera d’accés des de França
Obres de la Croisade fins a la duana des del dimarts vinent fins a principis de novembre
La Direcció Interdepartamental de les Rutes del Sud-Oest durà a terme, entre el dimarts 26 d’agost i principis de novembre del 2025, la primera fase de treballs per reforçar la seguretat i la infraestructura de l’RN22, principal via d’accés a la frontera andorrana. L’actuació es durà a terme al tram comprès entre la cruïlla de la Croisade i la duana, dins del municipi de Porta, i afectarà aproximadament 400 metres de via.
Andorra comparteix amb França el finançament de les obres de millora
Els treballs inclouran la millora del sistema de recollida d’aigües pluvials, amb la instal·lació de canals de drenatge més amples i menys agressius per a la calçada. Durant aquesta fase, la circulació es mantindrà activa gràcies a un sistema de semàfors intel·ligents, operatius tant de dia com de nit, tot i que es podrà aplicar control manual en moments puntuals. L’objectiu és garantir la fluïdesa del trànsit, especialment en sentit ascendent cap a Andorra.
Els primers treballs es concentraran entre el 26 i el 29 d’agost, coincidint amb la preparació del terreny i la instal·lació de la senyalització temporal. Des de l’1 de setembre, l’obra ocuparà una sola calçada durant un tram de 250 metres, amb regulació alterna del trànsit. La circulació s’organitzarà per minimitzar l’impacte, tot mantenint un flux constant, i s’hi reforçarà la informació visual per als conductors.
Aquesta primera fase forma part d’un projecte més ampli de millora de la xarxa viària transfronterera. A la primavera del 2026 s’activarà una segona etapa d’obres, centrada en la consolidació dels talussos i la renovació de les barreres de seguretat. L’objectiu global és adaptar la infraestructura a les condicions de trànsit i meteorològiques, i garantir una connexió segura i eficient amb el Principat.
El conjunt de les actuacions respon a l’estratègia de cooperació entre Andorra i França, que contempla no només el finançament compartit sinó també la coordinació tècnica i administrativa de les obres. Aquesta línia de col·laboració permet actuar sobre trams sensibles de la xarxa francesa amb impacte directe sobre la mobilitat andorrana. El marc legal per fer-ho possible es va consolidar amb un acord bilateral signat el 2022 i ratificat posteriorment pels respectius parlaments, que estableix una base estable per finançar, executar i mantenir infraestructures viàries considerades estratègiques per al Principat. Aquest tipus de col·laboració és inèdit en molts països de l’entorn i posa en relleu la interdependència entre territoris de muntanya i la necessitat de garantir accessos segurs i moderns, especialment en contextos de vulnerabilitat climàtica i pressió turística.
El projecte també posa el focus en la gestió del flux de vehicles durant els períodes de màxima afluència, com ponts i caps de setmana llargs. El sistema de semàfors adaptatius, combinat amb panells informatius, permetrà una resposta més flexible davant les variacions del trànsit.
Des d’Andorra, les obres són vistes com una actuació imprescindible per assegurar l’accessibilitat, especialment en una època en què el volum de visitants i mercaderies és creixent. El bon estat de l’RN22 és clau per a sectors com el turisme, el comerç i la mobilitat laboral.
Les autoritats recomanen a conductors i transportistes estar pendents de les afectacions i seguir les indicacions en tot moment. Les obres suposaran inevitables incomoditats, però es consideren una inversió necessària per garantir la seguretat i la resiliència de l’accés principal al país.