URBANISME
El PS reclama una llei sobre accessibilitat més valenta i completa tot i els avenços
El Consell General va aprovar el projecte de llei d’accessibilitat universal, una norma que vol garantir que totes les persones puguin participar plenament en la vida social, econòmica i cultural del país, però que, segons el Partit Socialdemòcrata (PS), que va presentar cinc reserves d’esmena, totes rebutjades, “no és prou ambiciosa”.
El conseller Pere Baró va reconèixer que la llei “suposa avenços”, però va lamentar que “ens hem quedat curts i la majoria no ha volgut escoltar millores que eren útils i assumibles”. Va criticar que falten mecanismes clars de finançament i que el règim sancionador és insuficient, advertint que “les persones amb falta d’accessibilitat necessiten recursos i la llei queda curta”. “Andorra es queda curta”, va insistir, afegint que calia “donar més força als comuns i als establiments per aplicar la norma amb eficàcia”.
Des del Govern, la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, va defensar el text com una “eina de transformació social” que “no és només una qüestió de discapacitat, sinó de drets”. Va remarcar que molts espais ja s’han adaptat, però que “encara hi ha barreres físiques i tecnològiques”. La llei regularà l’accessibilitat en els entorns naturals, els serveis públics i les activitats culturals.