La política del “pica paret”
El debat parlamentari va viure un foc encreuat d’acusacions per veure qui copia qui dins de la política en un fenomen que Montaner va assimilar amb un joc infantil per veure qui arriba primer.
El debat sobre qui copia qui dins la política andorrana que Guillem Casal va encetar a la roda de premsa posterior al consell de ministres de la setmana passada va fer el salt ahir al Consell General. El tema va planar sobre la sessió mentre es discutien dues proposicions de llei de Concòrdia, que finalment van ser rebutjades.
Casal havia acusat Concòrdia d’anar sempre a remolc de l’executiu, presentant projectes de llei que el Govern ja tenia en marxa i que, segons ell, només buscaven rèdit polític amb textos “buits de contingut”.
La defensa de Concòrdia, però, va venir d’on menys s’esperava. La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va girar la truita i va acusar el Govern de ser, en realitat, qui va “a remolc de Concòrdia”. Va recordar, amb ironia, que la Llei òmnibus va néixer “per il·luminació divina de Pasqua o potser perquè Concòrdia havia fet una roda de premsa” pocs dies abans. Un patró que, segons Montaner, es va repetir mesos més tard, quan l’executiu va acabar adaptant parts de la norma a propostes que Concòrdia ja havia plantejat a les seves esmenes. “Tot plegat sembla una cursa de l’1, 2, 3... pica paret”, va resumir Montaner, lamentant que a vegades “l’obsessió per ser el primer pot fer-te xocar contra la paret”.
Carine Montaner
L’entesa momentània entre Concòrdia i Andorra Endavant, però, va durar poc. En la mateixa intervenció, Montaner va acusar els de Cerni Escalé de copiar les preguntes que presenta el seu grup. “Quan entrem preguntes, Concòrdia entra la mateixa el mateix dia”, va etzibar. I ja en plena dinàmica de no deixar canya dreta, també va carregar contra el Partit Socialdemòcrata. “El PS, quan nosaltres presentem alguna proposta de llei, fan petites esmenes sense canviar-ne el fons i després convoquen rodes de premsa per dir: ‘El PS proposa...’, quan en realitat són punts que ja teníem al nostre programa electoral.”
Pere Baró
El comentari va aixecar polseguera i el president suplent dels socialdemòcrates, Pere Baró, va ser el primer a recollir el guant. “Les nostres propostes no surten del vostre programa perquè no ens l’hem llegit”, va deixar anar, demanant “una mica d’humilitat” a Montaner, a qui va recordar que és la primera legislatura del seu partit, mentre que el PS “fa molts anys que presenta propostes, totes sorgides del propi programa”.
“Nosaltres no estem en cap cursa, presentem les lleis i les mesures quan toca”
Cerni Escalé, amb un to més calmat, va reconèixer que, en dues ocasions, havien presentat preguntes similars a les d’Andorra Endavant, però va matisar que ho van fer “perquè ens semblaven plantejaments interessants i volíem tenir més informació, sense cap ànim de competitivitat”.
Des de Demòcrates, Jordi Jordana va voler desmarcar-se del foc encreuat i va deixar clar que “nosaltres no estem en cap cursa”. Va defensar que tant el Govern com els grups “presentem les lleis i les mesures quan toca”, i que la Llei òmnibus “es va portar a terme quan tocava i amb molta oposició”.
Proposicions denegades
Tot plegat va passar dins del debat dels projectes de llei de Concòrdia sobre la creació d’un dispositiu d’acolliment per a la integració de les persones nouvingudes, i una altra de modificació de la Llei qualificada d’immigració, que demanava més impostos per als residents per compte propi i passiu, així com la prohibició que la inversió dels segons fos en habitatge.
Cap de les dues propostes va prosperar, ja que van rebre l’oposició de la majoria i d’Andorra Endavant. En la seva intervenció, el Govern va defensar la mateixa posició en tots dos punts, afirmant que les iniciatives plantejades per Concòrdia ja s’estan treballant, d’una manera o altra, a través de mesures que impulsa l’executiu, un cop més, a veure qui copia qui.
