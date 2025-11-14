MEDI AMBIENT
El nombre de caçadors ficticis a la Setmana de l’isard es redueix un 38%
El nombre de caçadors ficticis a la Setmana de la caça de l’isard s’ha reduït un 38% respecte a l’any passat. Una xifra que tant caçadors com Govern consideren molt positiva i que atribueixen a les noves normatives aplicades per primera vegada a la darrera Setmana de la caça de l’isard. Guillem Casal, ministre de Medi Ambient i Agricultura, va destacar ahir que cinquanta caçadors van poder fer captura després de vuit anys sense poder per culpa dels ficticis.
Casal, en una reunió amb els caçadors, va valorar molt positivament el desenvolupament d’aquesta setmana amb els canvis introduïts, com les anelles individuals i intransferibles o la caça en modalitat individual. Pel que fa a la participació, aproximadament la meitat dels caçadors es van apuntar en la modalitat individual mentre que la resta, poc més de la meitat, van preferir continuar amb les colles.
També es va fer una enquesta de satisfacció que van respondre uns 152 caçadors i, segons les dades que van presentar, la setmana va rebre una valoració mitjana de 7,7 sobre 10. “Entre un 70% i un 80% dels enquestats li han posat entre un vuit i un deu, fet que confirma la bona acollida del nou sistema”, va afirmar el ministre.
Aquest any només s’han registrat cinc sancions, totes de caràcter lleu, la majoria ocasionades per confondre un isard adult amb un juvenil. Finalment, Casal va assegurar que el sistema funciona correctament i que ja s’han introduït uns petits canvis de cara a la següent edició per millorar la setmana.