CINEGÈTICA
Balanç positiu d’una Setmana de l’isard marcada pels canvis
Igual que el 2024, no s’han esgotat totes les captures autoritzades
La Setmana de l’isard va finalitzar ahir amb un balanç positiu per part dels caçadors, en una edició marcada per l’entrada en vigor de canvis normatius importants i per la previsió que, de nou, no s’esgotin totes les captures autoritzades. Per aquest 2025 es van fixar 201 anelles, de les quals s’espera que una part quedin sense utilitzar, tal com ja va succeir l’any passat, quan es van registrar 169 captures d’un total de 202 autoritzacions. Les xifres definitives es coneixeran avui.
El president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP), Josep Maria Cabanes, va remarcar que aquest fet és un signe de “maduresa i seny” per part dels participants, i va posar en relleu la bona acollida del nou reglament. “S’ha anat cap a un sistema molt més just i proporcional, i això ha permès que tothom tingués més oportunitats de caçar”, va afirmar.
Entre les novetats d’aquest any cal destacar el caràcter personal i intransferible de les anelles. A més, per primera vegada s’obria la porta a la participació individual, a banda de la modalitat en colla. El Govern també ha introduït plans de caça específics en vedats com Xixerella, Ransol i Sorteny, per caçar fora de la Setmana, a partir de demà i fins al 9 de novembre.
Tot i que el temps assolellat i les temperatures suaus no sempre afavoreixen la sortida dels animals, Cabanes va destacar que “se n’han vist molts” en el marc d’una trobada que s’ha desenvolupat sense incidències. Enguany també s’ha ampliat la caça d’altres espècies. Senglars, cérvols, muflons i cabirols han estat part de les captures, i per primer cop a Andorra, també una daina.
Cabanes va anunciar que al novembre, en la propera assemblea de la FACIP, es recolliran opinions de les colles per continuar millorant el nou sistema.