Messi afirma que la unió dels hotels MiM amb Melià “millorarà l’experiència de tots”
Els establiments formen part de la marca des de l'1 de novembre
El futbolista i empresari Leo Messi ha expressat avui a la xarxa social Instagram la seva satisfacció per la incorporació dels hotels MiM d’Espanya i Andorra a la marca de Melià Hotels International. El jugador ha subratllat els beneficis de l’acord, assegurant que la integració “millorarà l’experiència de tots” els clients.
Messi ha aprofitat l’estada amb la selecció a Espanya per dirigir-se als seus seguidors i agrair les visites als establiments. La integració dels hotels MiM al grup de Melià es va formalitzar l’1 de novembre, quan els establiments van passar a sumar-se a The Meliá Collection, la línia d’hotels de gamma alta de la xarxa.