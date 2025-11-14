Empreses

Messi afirma que la unió dels hotels MiM amb Melià “millorarà l’experiència de tots”

Els establiments formen part de la marca des de l'1 de novembre

L'hotel MiM de Leo Messi a l'avinguda Carlemany d'Escaldes.

L'hotel MiM de Leo Messi a l'avinguda Carlemany d'Escaldes.Fernando Galindo

Redacció

El futbolista i empresari Leo Messi ha expressat avui a la xarxa social Instagram la seva satisfacció per la incorporació dels hotels MiM d’Espanya i Andorra a la marca de Melià Hotels International. El jugador ha subratllat els beneficis de l’acord, assegurant que la integració “millorarà l’experiència de tots” els clients.

Messi ha aprofitat l’estada amb la selecció a Espanya per dirigir-se als seus seguidors i agrair les visites als establiments. La integració dels hotels MiM al grup de Melià es va formalitzar l’1 de novembre, quan els establiments van passar a sumar-se a The Meliá Collection, la línia d’hotels de gamma alta de la xarxa.

