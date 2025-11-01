Empreses
Melià inicia la gestió dels hotels MiM de Messi
Els sis establiments del futbolista s’incorporen a la marca
Meliá Hotels International assumeix des d’avui la gestió dels hotels MiM, propietat del futbolista Leo Messi. Els sis establiments boutique de la cadena passen a formar part de 'The Meliá Collection', la marca de luxe del grup hoteler mallorquí dedicada a hotels amb presència a Sitges, Sotogrande, Mallorca, Eivissa, Baqueira Beret i Andorra.
“La força d’aquesta nova aliança radica en la complementarietat dels dos portafolis. MiM i The Meliá Collection comparteixen una mateixa filosofia i una proposta de valor dirigida als viatgers més exigents, amb el segell inspirador d’un ídol global com Leo Messi i la garantia d’un líder en gestió hotelera com Meliá”, ha assegurat el president i conseller delegat de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer.
La integració dels hotels MiM a The Meliá Collection permetrà que aquests mantinguin la seva identitat pròpia, però es beneficiïn de la potència comercial, el sistema global de reserves i el programa de fidelització de la cadena, segons explica Meliá Hotels International. La col·lecció de luxe compta amb 26 establiments a més de 12 països.