Una influencer critica que l'han multat amb 2.000 euros per muntar una terrassa sense permís
Andrea Garte explica que desconeixia que estava muntada i denuncia que "ha estat amb mala fe"
La influencer Andrea Garte ha denunciat, a través de xarxes socials, que el comú d'Andorra la Vella l'ha multada amb 2.000 euros per muntar una terrassa en un establiment, sense permís. Garte va obrir, juntament amb la creadora de contingut Abril Cols, la cafeteria Balenzen a l'avinguda Tarragona. La influencer explica que la terrassa va estar muntada "per error, literalment menys de mitja hora", ja que era un dia que plovia molt i ella desconeixia que estava muntada. "Els hi vaig dir al grup de la tarda que no la muntessin, però el grup del matí era diferent i no sabien que no s'havia de muntar la terrassa, va ser tot un malentès. Aquell dia, a més, estava plovent moltíssim, com puc arribar a pensar que la terrassa estava muntada", relata.
Redacció
La influencer comenta, plorant, que la multa de 2.000 euros és l'import màxim (el mínim és de 200 euros) i considera que "ha estat amb mala fe". "Pagar això ara, per molt que veieu que s'està fent diners amb l'emprenedoria, és una putada molt gran", diu Garte, tot apuntant que en pocs dies els hi arribava el permís per muntar la terrassa. La jove també critica que no està clar quina part de la terrassa pot muntar. "No està clar de quina part és la vorera, si és part nostre, de la comunitat de veïns o d'Andorra", comenta Garte, apuntant que resten a l'espera de la resolució final.