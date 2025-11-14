Resposta
El comú afirma que ocupar la via pública sense permís és la infracció "més greu"
L'ordinació preveu una bonificació del 50% si el pagament es fa efectiu ens els primers vuit dies
El comú d'Andorra la Vella afirma que els 2.000 euros de sanció interposada a un establiment per muntar una terrassa sense permís és la que correspon, ja que es tracta de la infracció "més greu prevista", segons la llei. El comú explica que l'ordinació preveu una bonificació del 50% "si el pagament es fa efectiu en els primers vuit dies".
L'ens comunal va interposar la sanció el passat 7 de novembre "per ocupació de la via pública sense disposar d'autorització comunal", en aplicació de l'article 16 de l'ordinació de terrasses. Des de la corporació recorden que "s'ofereix informació i assessoraments als emprenedors i empresaris sobre els tràmits necessaris en cada cas".