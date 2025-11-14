ACORD D'ASSOCIACIÓ
Els partits del pacte volen que Andorra no qüestioni París públicament
Consideren que contradir França debilita la posició del Principat i que el perjudica
Els integrants del Pacte d’Estat van traslladar dimecres al secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, un mandat clar perquè deixi de defensar públicament la possibilitat que l’acord d’associació amb la Unió Europea no sigui de naturalesa mixta. Els membres van coincidir que continuar amb aquest relat va contra el posicionament ferm de França, fet que podria posar en risc la posició d’Andorra en la negociació i en la ratificació posterior.
“Ens equivocaríem molt si bandegéssim la posició francesa per anar a buscar altres suports”
Durant la reunió, es va posar sobre la taula el viatge recent d’una delegació del Consell General a Brussel·les, on els consellers es van reunir amb Clara Martínez Alberola, negociadora principal de la Comissió Europea per a l’acord d’associació. Acompanyats de l’ambaixador Vicenç Mateu, van rebre el missatge clar que França ha comunicat, tant de manera oficial com a través del seu ambaixador permanent a Brussel·les, que l’acord haurà de ser mixt. En aquest context, Martínez Alberola va recomanar que Andorra es comenci a preparar ja sota aquesta premissa.
“Aquest debat [de la naturalesa jurídica] ja està dat i beneït i no cal insistir-hi més”
En aquest sentit, Jaume Bartumeu va alertar ahir que continuar insistint en la teoria del no-mixt és un error polític de primer ordre. “No es pot anar contra la posició francesa tenint en compte el seu pes a la Unió Europea”, va advertir l’excap de Govern, que també forma part del Pacte d’Estat. I va afegir que intentar cercar suports alternatius per fer contrapès a París “no té cap sentit i no ens correspon”.
Prudènca
La reunió del Pacte d’Estat va finalitzar amb una posició unànime dels seus integrants, inclòs el cap de Govern, en favor d’una actitud de prudència institucional en aquest afer. En concret, es va demanar a Riba que adopti una posició neutral, que no doni continuïtat a un relat desacreditat pels fets i ja assumits per la majoria, i que eviti respondre públicament a declaracions d’autoritats franceses que apunten clarament cap a l’escenari d’un acord mixt. “Aquest debat ja està dat i beneït”, va resumir Bartumeu.
Els integrants del pacte consideren que alimentar una expectativa diferent de la realitat pot debilitar la credibilitat del país en el tram final del procés i afectar negativament el referèndum que s’ha de convocar un cop l’acord estigui signat.