Detinguts cinc contrabandistes amb 1.700 paquets de tabac al Pas
Els homes, no residents, duien a sobre més de 5.000 euros en efectiu
La policia va detenir dijous al matí a cinc presumptes contrabandistes al Pas de la Casa, amb 1.700 paquets de tabac valorats en prop de 6.700 euros. Els homes no residents, d'entre 20 i 24 anys, sortien corrents de dos comerços amb bosses que possiblement contenien mercaderia sensible i, tot seguit, l'emmagatzemaven en un turisme amb matrícula francesa estacionat davant d'una de les botigues. En veure això, els agents que efectuaven una vigilància a la localitat enncampadana a quarts de vuit del matí, van controlar tres dels presumptes contrabandistes a l'exterior d'un dels establiments i els altres dos a l'interior del segon.
En l’escorcoll al vehicle, la policia va localitzar 1.700 paquets de tabac valorats en uns 6.660 euros. Entre els cinc detinguts portaven a sobre més de 5.000 euros en efectiu. Per aquest motiu, van quedar detinguts com a presumptes autors de delictes contra l'ordre socioeconòmic, per contraban de tabac, i contra l'ordre públic, per pertinença a una banda organitzada.
