SUCCESSOS
Cop de la policia al contraban de tabac al Pas de la Casa
S’ha comissat material per un valor global superior als 13.000 euros
La policia ha decomissat els darrers dies al Pas de la Casa un total de 3.250 paquets de tabac de contraban, 2,5 quilos de tabac de xixa i 2,4 de tabac de picadura, amb un valor global superior als 13.000 euros. Les intervencions s’han dut a terme en el marc de les rondes preventives antifrau i dels dispositius de vigilància a les fronteres no habilitades, s’indica en un comunicat.
En una de les actuacions, els agents van sorprendre dues persones mentre manipulaven tabac i l’amagaven en un vehicle. A l’escorcoll, van localitzar un doble fons al maleter, fabricat amb una planxa de ferro, on s’hi amagaven 1.000 paquets de tabac i 2,5 quilos de tabac de xixa, valorats en més de 4.000 euros.
Els agents van fer tres intervencions en el marc de les rondes preventives
En una altra intervenció, un home va ser controlat mentre manipulava cartrons al seient posterior del cotxe. A l’interior d’un doble sostre, la policia va trobar 150 paquets i 2,4 quilos de tabac de picadura, valorats en uns 730 euros.
Una tercera actuació va permetre descobrir tres persones amagant 1.200 paquets de tabac en un cotxe, valorats en 4.700 euros. Finalment, una vigilància a la passarel·la d’accés a França va permetre comissar 900 paquets més, per valor de 3.500 euros.
El tabac, els vehicles i les persones implicades es van lliurar a la duana, ja que es tracta d’infraccions administratives.