EL LÍDER DEL GRUP VA SER DETINGUT AL PRINCIPAT
Desarticulada una xarxa criminal que simulava operar des d’Andorra
El frau de l’organització, que no pagava l’IVA a Espanya, s’estima en quatre milions
La guàrdia civil i l’Agència Tributària espanyola han desarticulat una presumpta organització criminal que venia telèfons mòbils i tauletes per internet simulant operar des d’Andorra per eludir el pagament de l’IVA a Espanya. La investigació ha permès detenir tres persones i n’ha posat dues més en qualitat d’investigades, en el marc de l’operació Logisur, coordinada pel jutjat d’instrucció número 2 de Jaén.
Segons la nota difosa per la guàrdia civil, la xarxa utilitzava diverses societats instrumentals per fer creure que l’activitat comercial es desenvolupava des del Principat, quan en realitat les operacions de recepció, control d’estoc i enviament dels dispositius es duien a terme a Jaén i, posteriorment, en un magatzem logístic de Coslada, a Madrid. El frau fiscal estimat supera els quatre milions d’euros.
Durant els escorcolls, es van intervenir comptes bancaris, béns immobles, vehicles d’alta gamma, motos de neu, motocicletes i 70.000 euros repartits en diversos comptes. A Andorra, es van registrar oficines aparentment operatives, però completament buides, fet que confirmava la simulació d’activitat empresarial i l’ús fraudulent de la localització andorrana.
El suposat líder del grup va ser detingut a Andorra en el marc d’una comissió rogatòria internacional, amb la col·laboració de la policia andorrana. L’empresa principal del grup es promocionava com a líder de vendes en línia i oferia preus molt competitius gràcies a l’evasió fiscal. També s’ha ordenat el bloqueig judicial de la pàgina web utilitzada per a les transaccions comercials.