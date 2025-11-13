Treball
Una quarantena de joves han participat en el programa “Activa’t” des de la posada en marxa el 2021
El secretari d’Estat Jordi Puy ha lliurat els certificats als participants de la cinquena edició
El secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, ha lliurat aquesta setmana els certificats als participants de la cinquena edició del programa ‘Activa’t’, una iniciativa del Servei d’Ocupació destinada a fomentar l’ocupació juvenil mitjançant formació, orientació i experiència directa en el món laboral. Des del seu inici el 2021, el programa ha beneficiat una quarantena de joves, i actualment hi ha 81 joves inscrits al Servei d’Ocupació, 31 dels quals en situació de vulnerabilitat o discapacitat.
Puy ha destacat que el programa “es consolida com una eina útil per augmentar les competències professionals i facilitar la contractació de joves”, especialment d’aquells que es troben amb més dificultats per accedir al mercat de treball.
Els participants, d’entre 19 i 21 anys, han pogut fer pràctiques en àmbits com la informàtica, la fotografia, l’educació i l’hoteleria, superant les tres fases del programa: tutoria individualitzada, formació sobre el mercat laboral i experiència ocupacional, sovint vinculada al primer contracte de treball.
Vuit joves entren al mercat laboral amb el programa Activa't
