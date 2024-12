Vuit joves entren al mercat laboral amb el programa Activa't

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa Activa't 2024, impulsat pel ministeri de Treball, ha donat l'oportunitat a nou joves, que presenten alguna dificultat per incorporar-se al mercat laboral, de poder tenir la seva primera experiència laboral en empreses del país. Vuit dels joves d'entre 16 i 25 anys han acabat el programa i, cinc d'ells, han pogut quedar-se treballant en l'empresa on han realitzat les pràctiques, segons ha explicat el Govern avui en l'acte de lliurament de diplomes a la sala Esteve Comes de l'edifici Prat del Rull de Govern. "Fins ara han passat 30 joves per aquest programa. És un balanç positiu i demostra el compromís del Govern amb les polítiques actives d'ocupació", ha declarat el secretari d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy. En aquest sentit, s'ha destacat que la voluntat és que hi hagi més joves que vulguin incorporar-se al programa.

"Aquesta és una activació inicial cap a un futur que hauran de forjar rumb les noves oportunitats d'un entorn laboral canviant". Així ho ha mencionat Puy durant el seu parlament abans de l'entrega de diplomes, on també ha volgut reconèixer l'esforç i la dedicació demostrada per cadascun dels participants. I ha incidit que sense les empreses col·laboradores, les quals ajuden a tot aquest procés, i la col·laboració del Servei d'Ocupació, el programa no seria possible.

La iniciativa porta activa des del 2021 i es porta a terme del setembre al desembre de cada any. Es divideix en tres fases: una fase d'orientació per als joves que tenen certa dificultat per incorporar-se al món laboral, seguida d'un període de formació per part de les orientadores i inspectors de treball i, finalment, una fase d'experiència laboral dins les empreses que estan emmarcades en sectors molt diversos, des de l'hostaleria, fins. En aquesta edició, algunes de les empreses han repetit l'experiència com Biocoop.

"És una experiència que, realment, recomano a totes les empreses perquè és enriquidor tant pels treballadors com pel jove que ve del Servei d'Ocupació" ha remarcat Laura Naudí, adjunta de direcció a Biocoop. D'altra banda, el centre esportiu d'AnyosPark ha participat per primer cop, una experiència "molt positiva, més per nosaltres que per al Teo", ha afirmat la directora del centre esportiu d'AnyosPark, Patricia Vicente. Pel que fa als joves, han valorat de forma molt positiva aquesta experiència que els ha portat a tenir una visió molt més propera del treball. "L'equip m'ha encantat, ens hem ajudat entre tots i també m'han ajudat molt. M'ha agradat moltíssim estar a Via Moda" ha conclòs el participant al programa Activa't Antonie Llopis. Cal recordar que, des de Govern, es realitza un seguiment dels joves participants de cada edició en acabar el programa.

Inspeccions

Durant la darrera roda de premsa posterior al consell de ministres, es va confirmar que la denúncia d'un treballador que es trobava en inspecció. Per la seva banda, Puy ha remarcat que és important destacar la denúncia d'aquest treballador desplaçat, ja que, fins ara, "teníem certes dificultats perquè s'animessin o tinguessin la valentia de denunciar-ho". Actualment, ja s'estan posant tots els recursos per determinar si hi ha hagut una infracció i el grau d'aquesta per part de l'empresa, de forma reservada en el marc de la inspecció de treball.

En el darrers anys, s'han incrementat les inspeccions d'ofici periòdiques, les quals, algunes d'elles, han derivat amb alguns expedients sancionadors oberts. El secretari d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge ha conclòs mencionant que han estat diversos els expedients sancionadors.