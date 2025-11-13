IGUALTAT
El personal del Govern tindrà un canal per denunciar assetjament sexual
A partir de l'1 de gener s'activarà una eina tecnològica, Co-Resol, gestionada per professionals experts
El Govern ha enllestit el protocol de prevenció i actuació per a casos d'assetjament sexual i per raó de sexe i que implica el cos general i el cos diplomàtic (els especials han de tenir el seu propi marc d'acció). Una de les derivades és una nova eina tecnològica que s'activarà a partir del gener i que permetrà formalitzar denúncies que podran ser anònimes i que podran interposar les víctimes però també eventuals testimonis dels fets. És el Co-Resol, una plataforma germana del B-Resol que ja usen moltes escoles contra el bullying, i que gestionaran professionals experts i aliens a l'administració. Seran aquests tècnics que engegaran el procés de recollida i gestió de la informació i, si prospera, s'iniciarà una instrucció que també durà a terme personal especialitzat. La secretaria d'Estat d'Igualtat, Mariona Cadena, i la cap de Polítiques d'Igualtat, Mireia Porras, intervindran en el moment que s'hagin d'abordar eventuals mesures disciplinàries. Cadena i Porras han presentat aquest matí el contingut del protocol que ja s'està difonent entre els treballadors a través del portal de l'empleat.
Porras ha indicat que no es té constància que hi hagin hagut casos d'assetjament sexual o per raó de sexe a l'administració però que "això no vol dir que no existeixi i que no passi" i que per això també s'impulsen les eines perquè se sapiga identificar i perquè aflori. Una de les accions consisteix en explicar quines situacions poden ser susceptibles de ser-ho. Un entorn intimidatori, hostil o ofensiu envers les dones és assetjament per raó de sexe; el sexual pot ser físic però també no verbal amb mirades lascives, gestos obscens o enviament de missatges de contingut sexual. Una primera actuació seria la separació dels treballadors, assetjador i víctima, però "mai castigar la víctima"; ella no serà l'apartada.
